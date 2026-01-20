Rano Karno Tinjau Persiapan Imlek di Kawasan Pecinan Glodok

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, meninjau kawasan Pecinan Glodok, Tamansari, Jakarta Barat, Selasa (20/1/2026). Kegiatan ini untuk meninjau persiapan tahun baru Imlek di Pasar Jaya Glodok sekaligus mengunjungi Wihara Dharma Bhakti.

1. Tinjau Glodok

Rano Karno melihat kondisi pedagang yang menjual pernak-pernik Imlek. Hal tersebut mengingat kawasan ini dikenal sebagai pusat perdagangan dan budaya Tionghoa di Jakarta.

Rano Karno menyusuri sejumlah titik di kawasan Glodok dan mengunjungi beberapa lapak pedagang. Rano Karno juga menyempatkan berdialog dengan warga dan pedagang di kawasan ini.

"Bang Doel!" sapa pedagang.

"Apa kabar?" jawab Rano Karno pada pedagang yang menyapanya.