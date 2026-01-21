Sidang Sengketa Ijazah Jokowi, KIP Periksa KPU hingga Polda Metro Jaya

JAKARTA -Komisi Informasi Pusat (KIP) kembali menggelar sidang sengketa informasi publik tentang ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diajukan kelompok Bon Jowi (Bingkar Ijazah Jokowi), Leony Lidya, Lukas Luwarso, dan Herman, Rabu (21/1/2026).

Pantauan Okezone di lokasi, sidang beragendakan pemeriksaan saksi itu digelar pada pukul 09.50 WIB, hadir para pihak dari penggugat dan tergugat.

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis KIP Rospita Vici Paulyn, lalu Anggota Majelis KIP Samrotunnajah Ismail dan Arya Sandhiyudha.

Dalam persidangan, saksi yang dihadirkan pertama adalah KPU Surakarta, dilanjutkan dengan KPU Jakarta, dan selanjutnya KPU RI.

Sementara dari perwakilan KPU Surakarta hadir di persidangan secara daring, sedangkan KPU Jakarta dan KPU RI hadir secara langsung perwakilannya.