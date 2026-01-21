Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Sengketa Ijazah Jokowi, KIP Periksa KPU hingga Polda Metro Jaya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |11:21 WIB
Sidang Sengketa Ijazah Jokowi, KIP Periksa KPU hingga Polda Metro Jaya
Sidang Sengketa Ijazah Jokowi, KIP Periksa KPU hingga Polda Metro Jaya
A
A
A

JAKARTA -Komisi Informasi Pusat (KIP) kembali menggelar sidang sengketa informasi publik tentang ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diajukan kelompok Bon Jowi (Bingkar Ijazah Jokowi), Leony Lidya, Lukas Luwarso, dan Herman, Rabu (21/1/2026).

Pantauan Okezone di lokasi, sidang beragendakan pemeriksaan saksi itu digelar pada pukul 09.50 WIB, hadir para pihak dari penggugat dan tergugat.

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis KIP Rospita Vici Paulyn, lalu Anggota Majelis KIP Samrotunnajah Ismail dan Arya Sandhiyudha.

Dalam persidangan, saksi yang dihadirkan pertama adalah KPU Surakarta, dilanjutkan dengan KPU Jakarta, dan selanjutnya KPU RI.

Sementara dari perwakilan KPU Surakarta hadir di persidangan secara daring, sedangkan KPU Jakarta dan KPU RI hadir secara langsung perwakilannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196573//eggi-7FPA_large.jpg
Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia, Kurnia: Jangan Salahkan Jadi Bahan Omongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196566//eggi_sudjana-8BgW_large.jpg
Eggi Sudjana Kirim Lagu 'Senang Melihat Orang Susah', Sindir Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196553//jokowi-RkWv_large.jpg
Damai Hari Lubis Buka-bukaan soal Pertemuan dengan Jokowi di Solo Usai Tak Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196391//ahli_digital-GXYH_large.jpg
Ahli Meringankan Uji Ijazah Jokowi: Hasilnya Sama dengan Roy Suryo Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196336//roy_suryo-Rz3A_large.jpg
3 Ahli Meringankan Roy Suryo Cs Diperiksa Hari Ini, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196265//viral-FZhq_large.jpg
Eks Wakapolri: Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs dan SP3 Eggi Sudjana Sangat Aneh!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement