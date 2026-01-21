Kapolri Launching Direktorat PPA dan PPO, MenPAN-RB: Negara Hadir Lindungi Kelompok Rentan!

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaunching Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di 11 Polda serta 22 pada tingkat Polres.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI, Rini Widyantini menyatakan, hadirnya Direktorat PPA-PPO tersebut merupakan wujud hadirnya negara untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan.

"Negara hadir untuk melakukan perlindungan kepada kaum rentan, terutama terhadap perlindungan kepada anak maupun perdagangan orang," kata Rini di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).

Menurut Rini, pada bulan Juni 2025, KemenPAN‐RB telah memberikan persetujuan untuk pembentukan di 11 Polda dan 22 Polres. Ia berharap, ke depannya bakal terus dikembangkan di seluruh Indonesia.

"Dan tentunya tadi juga kami akan terus mengembangkan layanan-layanan ini untuk bisa ada di seluruh daerah," ujar Rini.

Rini berharap, pihaknya bersama dengan Polri terus bersinergi terkait dengan mendesain organisasi termasuk tata kelola. Sehingga terjalinnya kolaborasi antar-instansi.

"Tentunya bersama-sama dengan Polri sejak awal tahun 2025 sudah melihat bahwa negara harus hadir di dalam perlindungan kepada kaum rentan," pungkasnya.