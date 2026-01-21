Polri Bakal Tambah Direktorat PPA-PPO di Kepri, Bali hingga Malut, Ini Alasannya

Polri Bakal Tambah Direktorat PPA-PPO di Kepri, Bali hingga Malut, Ini Alasannya (Ist)

JAKARTA - Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengungkapkan jumlah Direktorat Reserse Pidana Perempuan dan Anak/Pidana Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) di tingkat polda bakal ditambah.

Dedi menjelaskan, direktorat itu akan ditambah di sejumlah daerah, seperti Polda Kepulauan Riau (Kepri) hingga Polda Maluku Utara.

“Titik asal pelintas domestik ada di Sumatera Utara, wilayah-wilayah yang sudah kita bentuk Direktorat Reserse PPA/PPO-nya. Ada beberapa Polda yang belum," kata Dedi dalam acara Bedah Buku Strategi Polri Dalam Pemberantasan TPPO di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (21/1/2026).

Dedi menyatakan, pihaknya sudah berdiskusi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) atau BP2MI terkait pembentukan Dit PPA-PPO baru di sejumlah wilayah.

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) ini menuturkan pembentukan Direktorat Reserse PPA-PPO baru di sejumlah wilayah adalah bentuk mitigasi terhadap kejahatan perdagangan orang./

“Ada beberapa Polda yang akan kita persiapkan dalam rangka memitigasi secara maksimal terjadinya kejahatan TPPO, ujarnya.