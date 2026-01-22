Banjir Genangi Daan Mogot–Flyover Pesing, Lalu Lintas Arah Grogol Macet

JAKARTA - Banjir dilaporkan menggenangi ruas Jalan Daan Mogot hingga Flyover Pesing, Jakarta Barat, Kamis pagi (22/1/2026). Akibatnya, arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan, terutama ke arah Grogol.

Kepala Unit (KBO) Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Sudarmo, mengatakan genangan air terpantau di beberapa titik dengan ketinggian bervariasi, namun masih dapat dilintasi kendaraan.

“U-turn Samsat Daan Mogot dari Cengkareng arah Grogol ketinggian air sekitar 10 hingga 15 sentimeter, masih bisa dilintasi,” kata AKP Sudarmo kepada wartawan, Kamis (22/1/2026).

Genangan juga terjadi di sekitar Dobrak Samsat, yang berdampak pada penerapan rekayasa arus lalu lintas di lokasi tersebut.

“Terdapat genangan sekitar 15 sentimeter ke arah Grogol, sehingga arus lalu lintas sebagian menggunakan jalur busway,” ujarnya.