Adies Kadir Mundur dari Golkar Usai Disetujui Jadi Calon Hakim MK

JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, memastikan Adies Kadir telah resmi mengundurkan diri sebagai kader Partai Golkar. Langkah tersebut dilakukan seiring pencalonan Adies sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya, Pak Adies mengundurkan diri sebagai kader Partai Golkar karena dicalonkan sebagai hakim MK," kata Sarmuji saat dikonfirmasi Okezone, Senin (26/1/2026).

Adies Kadir sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Selain itu, ia juga menduduki posisi Wakil Ketua DPR RI.

Meski demikian, Sarmuji mengatakan hingga saat ini Partai Golkar belum membahas sosok pengganti Adies Kadir di kursi pimpinan DPR RI.

"Belum, nanti kami menunggu keputusan DPP dan arahan Ketua Umum," ujar Sarmuji yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI.