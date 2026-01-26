Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Adies Kadir Mundur dari Golkar Usai Disetujui Jadi Calon Hakim MK

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |16:04 WIB
Adies Kadir Mundur dari Golkar Usai Disetujui Jadi Calon Hakim MK
Politisi Partai Golkar Adies Kadir (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, memastikan Adies Kadir telah resmi mengundurkan diri sebagai kader Partai Golkar. Langkah tersebut dilakukan seiring pencalonan Adies sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya, Pak Adies mengundurkan diri sebagai kader Partai Golkar karena dicalonkan sebagai hakim MK," kata Sarmuji saat dikonfirmasi Okezone, Senin (26/1/2026).

Adies Kadir sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Selain itu, ia juga menduduki posisi Wakil Ketua DPR RI.

Meski demikian, Sarmuji mengatakan hingga saat ini Partai Golkar belum membahas sosok pengganti Adies Kadir di kursi pimpinan DPR RI.

"Belum, nanti kami menunggu keputusan DPP dan arahan Ketua Umum," ujar Sarmuji yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI.

 

Topik Artikel :
Hakim MK Golkar Adies Kadir
