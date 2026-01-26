Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Noel Tuduh KPK Lakukan “Operasi Tipu-Tipu”, Sebut Dirinya Diframing dan Siap Dihukum Mati

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |17:07 WIB
Noel Tuduh KPK Lakukan “Operasi Tipu-Tipu”, Sebut Dirinya Diframing dan Siap Dihukum Mati
Terdakwa kasus korupsi Noel (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel, melontarkan kritik keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang menjerat dirinya. Noel bahkan menyebut proses yang dilakukan KPK sebagai “operasi tipu-tipu”.

Pernyataan itu disampaikan Noel di sela persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026). 

Ia menegaskan, tetap berpegang pada sikapnya bahwa pelaku korupsi layak dihukum mati, termasuk dirinya sendiri jika terbukti bersalah.

“Operasi tipu-tipu. Operasi tipu-tipu yang dilakukan oleh para content creator yang ada di Gedung Merah Putih,” ujar Noel.

Noel kemudian menceritakan awal mula dirinya terjerat perkara tersebut. Ia mengklaim semula hanya diminta datang ke kantor KPK untuk klarifikasi, namun keesokan harinya langsung ditetapkan sebagai tersangka.

“Mereka bilang, ‘Pak datang ke kantor, ada klarifikasi, mau dikonfrontir.’ Begitu saya datang, paginya saya langsung ditetapkan sebagai tersangka,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
OTT KPK korupsi KPK Noel Ebenezer
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197664//terdakwa_kasus_korupsi_noel-z1kO_large.jpg
Noel Ingatkan Menkeu Purbaya: Kinerja Anda Ganggu Pesta Pora Para Bandit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197601//noel-DWzh_large.jpg
Noel Ebenezer Ngaku Dapat Info A1: Hati-Hati Pak Purbaya Akan di 'Noel-kan'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197596//noel_ebenezer-waNC_large.jpg
Sebelum Sidang, Noel Spill Parpol Terlibat Pemerasan Ada Huruf 'K'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197300//diskusi_haji-6ENf_large.jpg
Pakar Hukum Sebut BPK Tidak Berhak Audit PIHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197229//kpk-OIz4_large.jpg
KPK Sita Uang Ratusan Juta Usai Geledah Kantor PMPTSP Madiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197195//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-MxsX_large.jpg
KPK Taksir Bupati Sudewo Raup Rp50 Miliar jika Pemerasan Caperdes Terjadi di Seluruh Pati
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement