HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Remaja 19 Tahun Hanyut di Kali Ciliwung, Ditemukan Tewas di Bawah Jembatan Kalijodo

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |00:05 WIB
Tragis! Remaja 19 Tahun Hanyut di Kali Ciliwung, Ditemukan Tewas di Bawah Jembatan Kalijodo
Tim SAR saat evakuasi korban tenggelam (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Seorang remaja bernama Ega Fauzi (19) yang dilaporkan hanyut saat berenang di Kali Ciliwung akhirnya ditemukan oleh Tim SAR Gabungan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di bawah Jembatan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (26/1/2026).

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta, Desiana Kartika Bahari, selaku SAR Mission Coordinator (SMC), mengatakan korban berhasil ditemukan dan langsung dievakuasi menuju rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

"Korban ditemukan dan selanjutnya dievakuasi menuju rumah duka,” ujar Desiana, Senin (26/1/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ega diduga terseret arus dan tenggelam di aliran Kali Ciliwung, tepatnya di Kebon Pala Tanah Rendah, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pada Minggu (25/1/2026) sekitar pukul 15.30 WIB.

Tim SAR Gabungan kemudian melakukan pencarian dengan menyisir aliran sungai menggunakan perahu karet serta pemantauan jalur darat. Pencarian dilakukan dari lokasi kejadian hingga Banjir Kanal Barat, dengan jarak penyisiran mencapai sekitar 12 kilometer. Selain itu, pencarian juga difokuskan pada tumpukan sampah yang berpotensi menjadi lokasi korban tersangkut.

 

