HOME NEWS NASIONAL

Ahok Ungkap Hampir Lempar Botol saat Jadi Komut Pertamina Gara-Gara Pencopotan Direksi

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |18:09 WIB
Ahok Ungkap Hampir Lempar Botol saat Jadi Komut Pertamina Gara-Gara Pencopotan Direksi
Ahok Ungkap Hampir Lempar Botol saat Jadi Komut Pertamina Gara-Gara Pencopotan Direksi (Okezone/Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Eks Komisaris Utama (Komut) PT. Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku hampir melempar botol ke seorang corporate secretary (corsec). Hal itu terjadi terkait adanya pencopotan salah satu direksi holding Pertamina. 

1. Hampir Lempar Botol

Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (27/1/2026).  

"Terkait dengan pengadaan yang kemudian memenangkan salah satu deputi yang sebetulnya tidak masuk daftar seleksi jadi temuan BPK? Saudara dapat informasi?" tanya jaksa. 

"Nah itu kami tidak tahu Pak karena semua pengangkatan langsung oleh Menteri BUMN Pak. Tinggal surat bahkan kami dicopot pun kami dilantik pun kita tidak pernah diajak negosiasi," jawab Ahok. 

Ia kemudian menceritakan salah satu momen emosional pada awal-awal ia menjabat sebagai komut. Ia mengaku heran terdapat pergantian direksi tanpa sepengetahuannya sebagai komut. 

"Saya marah di dalam rapat, 'ini apa-apaan kok komut enggak tahu ada direktur diganti dari menteri', lalu ada bagian corsec, saya lupa corsec itu corporate secretary, dia angkat tangan, 'mohon maaf Pak komut, Pak komut itu enggak berhak untuk menentukan direksi mana diganti mana enggak, itu haknya Menteri BUMN'," ungkap Ahok. 

"Saya waktu itu mau saya lempar pakai botol air minum sudah dia gituin saya," sambungnya. 

 

Halaman:
1 2
      
