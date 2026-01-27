Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Bongkar Peredaran Ganja Modus Resi Palsu, 2 Pelaku Ditangkap!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |17:57 WIB
Polisi Bongkar Peredaran Ganja Modus Resi Palsu, 2 Pelaku Ditangkap!
Polisi Bongkar Peredaran Ganja Modus Resi Palsu, 2 Pelaku Ditangkap! (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dan ganja dengan modus pengiriman paket online menggunakan resi palsu. Dua pria ditangkap dalam pengungkapan kasus di Tanah Tinggi, wilayah Kota Tangerang, Banten.

1. Bongkar Peredaran Sabu

"Dalam kasus tersebut, berhasil menangkap 2 pelaku tindak pidana narkotika di wilayah Tanah Tinggi Tangerang," ujar Plt Kanit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKP Budi Purwanto, dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, kedua tersangka yang ditangkap berinisial VA (34) dan TM (29). Dari tangan keduanya, polisi menyita narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram dan ganja dengan berat bruto 2,3 kilogram. 

Keduanya ditangkap di dua lokasi berbeda di kawasan Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Jumat (23/1/2026). 

Ia menerangkan, dari hasil penyelidikan, tersangka VA (34) berperan sebagai pengedar di wilayah Tangerang Kota. Sementara TM (29) berperan sebagai penjaga gudang sekaligus penyimpan barang haram VA. 

Kedua pelaku masuk dalam pantauan penyidik sejak Juli 2025. Hanya saja, saat itu penyidik sempat kehilangan jejak pelaku. 

"Modus yang digunakan para pelaku cukup menarik. Mereka mengemas ganja ke dalam paket pengiriman online. Namun, seluruh stiker resi pengiriman yang ditempel merupakan resi palsu untuk mengelabui petugas jika sewaktu-waktu dicurigai. Seolah-olah pelaku sedang mengantar paket ekspedisi," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pengedar narkoba sabu Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/338/3197366//narkoba-f2Eq_large.jpg
Polda Metro Bongkar Peredaran Sabu dan Ribuan Ekstasi, Pasutri Muda Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/612/3197293//gas_whipping-kgJK_large.jpg
Lagi Viral Istilah Gas Whipping dan Jadi Sorotan Netizen, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197134//penangkapan_bandar_narkoba-kg3v_large.jpg
Pasutri Bandar Narkoba Ditangkap di Kemayoran, Polisi Sita 1,2 Kg Sabu dan 1.451 Butir Ekstasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197171//tersangka-fxSy_large.jpg
Polisi Tangkap Penjual Obat Keras Berkedok Tukang Sol Sepatu di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/33/3196961//ammar_zoni-6vZ2_large.JPG
Ammar Zoni Kembali Minta Rekaman CCTV Diputar dalam Sidang, Minta Bantuan Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/338/3196744//dua_pemuda_ditangkap-k9u2_large.jpg
Edarkan Ratusan Obat Keras di Tangerang, 2 Pria Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement