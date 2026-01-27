Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Normalisasi Kali Ciliwung, Pramono: Kami Bebaskan Lahan, Pemerintah Pusat Buat Tanggul!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |19:07 WIB
Normalisasi Kali Ciliwung, Pramono: Kami Bebaskan Lahan, Pemerintah Pusat Buat Tanggul!
Normalisasi Kali Ciliwung, Pramono: Kami Bebaskan Lahan, Pemerintah Pusat Buat Tanggul!
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng Pemerintah Pusat melakukan normalisasi Kali Ciliwung, sebagai upaya pengendalian banjir di Ibu Kota. Dalam proses pengerjaan, Pemprov akan melakukan relokasi warga di sekitar aliran Kali.

"Ciliwung tentunya ada pembebasan lahan, ada relokasi, dan penanganannya segera dilakukan karena apa," ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Kali Cakung Lama, Selasa (27/1/2026).

Sementara Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan membangun tanggul dalam proyek normalisasi. Pramono menyebut, pihaknya kini telah mengeluarkan dokumen hukum resmi Penetapan Lokasi (Penlok) untuk melakukan pembebasan lahan.

"Membuat tanggul dan sebagainya itu kan dilakukan oleh PU, Kementerian PU, tetapi pembebasan lahan oleh DKI Jakarta. DKI Jakarta sudah mengeluarkan Penlok untuk itu. Jadi akan segera ditangani," ujar dia.

Selain Kali Ciliwung, Pemprov DKI Jakarta juga telah memutuskan akan melakukan normalisasi di Kali Cakung Lama dan Kali Krukut. Ini menyampaikan kembali, penggusuran juga akan dilakukan untuk melakukan normalisasi kedua kali tersebut.

"Untuk normalisasi sungai atau Kali Cakung Lama, pasti nanti di ujungnya akan ada pembebasan lahan," ujarnya.

Pembebasan ini akan menyasar bangun tinggal yang tingginya di atas Kali Cakung Lama. Selain pelebaran sungai, normalisasi ini juga akan membuat jalan inspeksi di samping Kali.

 

