HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kapolda Metro Pimpin Apel Operasi Pekat 2026 Jelang Ramadhan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |11:22 WIB
Kapolda Metro Pimpin Apel Operasi Pekat 2026 Jelang Ramadhan
Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri memimpin apel gelar pasukan Operasi Pekat Jaya 2026 untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang bulan Ramadhan.

Apel tersebut digelar di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Rabu (28/1/2026). Kegiatan ini turut dihadiri jajaran TNI, Pemprov DKI Jakarta, serta para Kapolres di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“Tujuan utama Operasi Pekat Jaya Tahun 2026 adalah menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari serta ibadah di bulan suci Ramadan dengan tertib, nyaman, dan khusyuk,” ujar Asep.

Asep menjelaskan, Operasi Pekat Jaya 2026 digelar mulai 28 Januari hingga 11 Februari 2026. Polda Metro Jaya bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen menjaga keamanan Jakarta selama periode tersebut.

“Menjelang bulan Ramadhan, gangguan kamtibmas cenderung mengalami peningkatan, terutama berupa tawuran, keributan geng motor, aktivitas premanisme, serta berbagai bentuk kejahatan jalanan lainnya,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
