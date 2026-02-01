Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kabar Baik! Jembatan di Aceh Rampung 100%, Akses Warga Kembali Terhubung

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |04:07 WIB
Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |04:07 WIB
Jembatan di Aceh Rampung 100%, Akses Warga Kembali Terhubung
JAKARTA -  Sejumlah jembatan di Aceh telah rampung dan mulai digunakan, sementara beberapa titik lainnya masih dalam tahap penyelesaian dan dikebut agar segera dapat difungsikan. Diketahui, banjir bandang yang melanda Aceh beberapa waktu lalu membuat rusak banyak jembatan.

Pembangungan jembatan Bailey dan Armco ini dilaksanakan melalui sinergi pemerintah daerah bersama TNI sebagai bagian dari percepatan pemulihan mobilitas warga, khususnya di wilayah yang sebelumnya terdampak kerusakan infrastruktur akibat bencana.

‘’Di beberapa lokasi, jembatan Bailey telah selesai dibangun dan langsung dimanfaatkan masyarakat. Jembatan PLTA Angkup, Kabupaten Aceh Tengah misalnya, kini telah rampung 100 persen,’’tulis keterangan yang diterima Okezone, Sabtu (31/1/2026).

Jembatan bercat merah putih tersebut berdiri kokoh melintasi sungai dan sudah dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Aktivitas masyarakat di sekitar lokasi pun kembali berjalan normal.

Hal serupa terlihat pada Jembatan Bailey Bener Pepanyi, Kabupaten Bener Meriah  yang juga telah selesai sepenuhnya. Meski masih terdapat alat berat di sisi jembatan, pekerjaan utama telah tuntas. Sejumlah kendaraan, termasuk truk, sudah terlihat melintas, menandakan jembatan siap menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.

Sementara itu, pembangunan jembatan Bailey di ruas jalan menuju Bandara Rembele, Bener Meriah, masih terus berlanjut. Rangka jembatan telah terpasang dengan kuat, dan saat ini personel TNI tengah menyelesaikan pemasangan baja pelapis lantai jembatan. Alat berat masih dilibatkan untuk mempercepat proses pemasangan material agar jembatan segera dapat digunakan.

Progres serupa juga berlangsung di Jembatan Bailey Matang Serdang, Kabupaten Aceh Tamiang. Di lokasi ini, alat berat dikerahkan untuk mengangkut rangkaian baja, sementara personel TNI secara bertahap memasang dinding pembatas dan lantai jembatan.

Jembatan Armco Hampir Rampung di Sejumlah Desa

Selain jembatan Bailey, pembangunan jembatan Armco di beberapa desa di Aceh juga menunjukkan perkembangan signifikan. Jembatan Armco Desa Terban, Aceh Tamiang telah rampung dan sudah dapat dilalui kendaraan. Di tahap akhir, personel TNI masih melakukan penghalusan pada tembok pembatas untuk menyempurnakan konstruksi.

Di Desa Blang Kandis, Aceh Tamiang, pembangunan jembatan Armco masih dalam tahap penyelesaian. Pelat baja Armco telah terpasang, demikian pula beton pelapis berlapis batu kali. Saat ini, pengerjaan difokuskan pada pengurukan dan perapihan badan jalan di atas jembatan, serta pemlesteran beton pelapis gorong-gorong.

 

