Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNN Bongkar Sindikat Narkoba Aceh–Medan, 200 Kg Ganja Disita

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |13:40 WIB
BNN Bongkar Sindikat Narkoba Aceh–Medan, 200 Kg Ganja Disita
BNN Bongkar Sindikat Narkoba Aceh–Medan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menangkap tiga orang yang tergabung dalam sindikat narkoba Aceh–Medan pada Selasa 3 Februari 2026. Dalam penangkapan tersebut, BNN menyita delapan karung ganja seberat 200 kilogram (kg).

Plt Deputi Pemberantasan BNN, Brigjen Roy Hardi Siahaan, menjelaskan penangkapan terjadi di Jalan Lintas Dusun I Halaban Block, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sekitar pukul 12.00 WIB.

"Para pelaku saat ditangkap menggunakan dua kendaraan. Mobil pertama menggunakan Toyota Hilux dan mobil kedua Toyota Innova. Masing-masing kendaraan memiliki peran berbeda," kata Roy saat jumpa pers di Kantor BNN, Jakarta Timur, Kamis (5/2/2026).

Roy menjelaskan, mobil pertama berperan sebagai pengangkut ganja seberat 200 kg. Sementara mobil kedua berfungsi sebagai pengawal atau checker.

"Tujuannya untuk mengantisipasi apabila ada pihak-pihak tertentu, khususnya petugas, yang melakukan penindakan terhadap barang bukti tersebut," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Peredaran Narkoba BNN Ganja
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199784//narkoba-LaGI_large.jpg
Breaking News! BNN Bongkar Sindikat Narkoba Internasional Golden Triangle, Sita 160 Kg Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199438//kepala_bnn_suyudi_ario_seto-ak8T_large.jpg
Gas N20 Belum Masuk Kategori Narkotika, BNN Awasi Penggunaan Whip Pink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199388//raker_komisi_iii_dpr_dengan_bnn-1Iyn_large.jpg
Rapat Bareng BNN, Komisi III DPR Singgung Peluang Whip Pink Digolongkan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/612/3198696//onadio-PZrk_large.jpg
Pakai Ganja, Onadio Leonardo Akui Pola Pikirnya Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198025//kepala_bnn_komjen_pol_suyudi_ario_seto-JLZC_large.jpg
Kepala BNN Sebut Gas Tertawa Kembali Tren di Kalangan Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/338/3195795//bnn_membongkar_pabrik_narkoba_etomidate_di_apartemen_jakarta_selatan-c6vC_large.jpg
BNN Bongkar Pabrik Narkoba Etomidate Beromzet Rp18 Miliar, 2 WNA Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement