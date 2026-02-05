Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Tabrak Bus di Gatot Subroto, Lalu Lintas Arah Semanggi Padat 

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |06:35 WIB
Truk Tabrak Bus di Gatot Subroto, Lalu Lintas Arah Semanggi Padat 
Kecelakaan di Jalan Gatot Subroto (foto: TMC Polda Metro Jaya)
A
A
A

JAKARTA – Kecelakaan lalu lintas melibatkan sebuah truk dan bus terjadi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026) pagi. Insiden ini menyebabkan arus lalu lintas menuju arah Semanggi terpantau padat.

Kecelakaan terjadi tepat di depan Halte Busway Telkom/Widya Candra. Peristiwa tersebut berlangsung di lajur paling kanan Jalan Gatot Subroto, sehingga sebagian ruas jalan tidak dapat dilalui kendaraan.

Akibatnya, kendaraan yang melintas di belakang lokasi kejadian terpaksa mengantre dan bergantian menggunakan lajur di sisi kiri. Kondisi ini memicu kepadatan lalu lintas yang cukup panjang menuju arah Semanggi.

Bahkan, sejumlah kendaraan terlihat memanfaatkan lajur TransJakarta untuk menghindari kemacetan di sekitar lokasi kecelakaan.

Berdasarkan informasi dari akun resmi X @TMCPoldaMetro, kecelakaan terjadi pada pukul 05.46 WIB. Hingga berita ini diturunkan, penyebab kecelakaan masih dalam penanganan pihak kepolisian.

“Kecelakaan truk dengan bus di depan Halte Busway Telkom/Widya Candra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan arah Semanggi. Lalu lintas terpantau padat,” tulis akun @TMCPoldaMetro, Kamis (5/2/2026).

(Awaludin)

      
