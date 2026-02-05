Pramono Segera Buka Transjakarta Rute Blok M–Bandara Soetta, Tarif Hanya Rp3.500

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan akan membuka trayek baru Transjabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta. Pembukaan rute baru ini, menurutnya, merupakan wujud semangat membangun sistem transportasi wilayah aglomerasi Jakarta.

"Saya termasuk yang betul-betul serius untuk membuka Transjabodetabek. Sekarang dari Banten ke Jakarta itu sudah terhubung, seperti Alam Sutera–Blok M dan PIK 2–Blok M. Sebentar lagi akan kita buka dari Soekarno-Hatta ke Blok M," ungkap Pramono, Kamis (5/2/2026).

Pramono meyakini masyarakat akan menyambut baik kehadiran trayek baru tersebut. Pasalnya, tarif yang dikenakan terbilang murah dengan fasilitas yang dinilai mumpuni.

"Pasti orang akan menggunakan itu. Bagaimana tidak, dari Soekarno-Hatta sampai Blok M cuma bayar Rp3.500, mobilnya bagus. Siapa yang tidak mau? Pasti mau," tambahnya.

Menurut Pramono, keseriusan membangun sektor transportasi antardaerah juga menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Dengan demikian, diharapkan penggunaan moda transportasi umum akan semakin meningkat.

"Itu secara signifikan akan mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta," tandasnya.

(Awaludin)