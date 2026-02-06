Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

8 Jam Diperiksa, Pandji Pragiwaksono Dicecar 63 Pertanyaan Soal Kasus Dugaan Penistaan Agama

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |22:37 WIB
8 Jam Diperiksa, Pandji Pragiwaksono Dicecar 63 Pertanyaan Soal Kasus Dugaan Penistaan Agama
komika Pandji Pragiwaksono (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono telah selesai dimintai klarifikasinya atas kasus dugaan penistaan agama dalam program Mens Raa di Polda Metro Jaya pada Jumat (6/2/2026). Dia pun dicecar 63 pertanyaan oleh polisi pasca 8 jam diklarifikasi sejak pukul 10.30 WIB hingga pukul 18.30 WIB.

"Panji dan tim lawyer baru saja menyelesaikan pemeriksaan untuk undangan klarifikasi. Tadi dimulai kurang lebih dari jam 10.30 WIB lewat, ada 63 pertanyaan," ujar pengacara Komika Pandji, Haris Azhar pada wartawan, Jumat (6/2/2026).

Menurutnya, saat diklarifikasi polisi, polisi memberitahu siapa saja orang-orang yang telah melaporkannya itu dan cuplikan video dari pernyataan Komika Pandji yang dipersoalkan para Pelapor. Komika Panji lantas ditanyai tentang penyelenggaraan program Mens Rea.

"Selain soal data pribadi standar, itu ditanyakan soal penyelenggaraan. Sebelumnya dijelaskan soal nama dan siapa saja Pelapor terhadap Pandji. Lalu diperlihatkan pada Pandji video dari akun-akun, atau potongan video dari akun-akun bukan Netflix," tuturnya. 
 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/338/3200007//penistaan_agama-Pl4X_large.jpg
Pandji Pragiwaksono Bakal Sampaikan Ini ke Polisi Terkait Penistaan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/338/3199993//pandji_pragiwaksono-5XEG_large.jpg
Siap Diperiksa Polisi, Pandji Pragiwaksono: Mandi Gua, Kopi Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/338/3199771//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-Q2FA_large.jpg
Polisi Periksa Dua Komika Pembuka Acara ‘Mens Rea’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/338/3199722//komika_pandji_pragiwaksono-3omn_large.jpg
Pandji Pragiwaksono Dipanggil Polisi soal Materi Mens Rea, Ini yang Akan Didalami Penyidik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199643//pemerintah-Jyfz_large.jpg
Gibran Tidak Marah soal Materi Mens Rea, Dukung Pandji Pragiwaksono Terus Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/33/3199499//pandji_pragiwaksono-6DaM_large.jpeg
Tak Kapok, Pandji Pragiwaksono Persiapkan Pertunjukan Stand-Up Lanjutan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement