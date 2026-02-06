8 Jam Diperiksa, Pandji Pragiwaksono Dicecar 63 Pertanyaan Soal Kasus Dugaan Penistaan Agama

JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono telah selesai dimintai klarifikasinya atas kasus dugaan penistaan agama dalam program Mens Raa di Polda Metro Jaya pada Jumat (6/2/2026). Dia pun dicecar 63 pertanyaan oleh polisi pasca 8 jam diklarifikasi sejak pukul 10.30 WIB hingga pukul 18.30 WIB.

"Panji dan tim lawyer baru saja menyelesaikan pemeriksaan untuk undangan klarifikasi. Tadi dimulai kurang lebih dari jam 10.30 WIB lewat, ada 63 pertanyaan," ujar pengacara Komika Pandji, Haris Azhar pada wartawan, Jumat (6/2/2026).

Menurutnya, saat diklarifikasi polisi, polisi memberitahu siapa saja orang-orang yang telah melaporkannya itu dan cuplikan video dari pernyataan Komika Pandji yang dipersoalkan para Pelapor. Komika Panji lantas ditanyai tentang penyelenggaraan program Mens Rea.

"Selain soal data pribadi standar, itu ditanyakan soal penyelenggaraan. Sebelumnya dijelaskan soal nama dan siapa saja Pelapor terhadap Pandji. Lalu diperlihatkan pada Pandji video dari akun-akun, atau potongan video dari akun-akun bukan Netflix," tuturnya.