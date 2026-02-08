Kawal Pertandingan Persija Vs Arema di GBK, 2.505 Personel Gabungan Dikerahkan

JAKARTA - Sebanyak 2.505 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan pertandingan sepak bola antara Persija Jakarta Vs Arema FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Mjnggu, (8/2/2026). Ribuan personel tersebut berasal dari unsur Polri, TNI, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold mengatakan, personel disiagakan di dalam stadion hingga seluruh kawasan sekitar GBK demi memastikan pertandingan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Pertandingan ini akan berlangsung pada pukul 19.00 WIB.

“Kami melaksanakan TWG dan apel pelayanan sejak pukul 13.00 WIB. Agar seluruh personel benar-benar siap dan memahami perannya masing-masing," kata Kapolres dalam keterangannya, Minggu (8/2/2026).

"Pelayanan kami lakukan secara humanis, santun, dan profesional, dengan mengedepankan keselamatan serta kenyamanan masyarakat dan para suporter. Seluruh personel juga tidak dibekali senjata api,” sambungnya.

Kapolres meminta seluruh suporter yang akan menyaksikan pertandingan agar bisa tertib selama jalannya pertandingan. Ia menyebut kehadiran aparat bukan semata untuk menjaga keamanan, tetapi juga memberikan rasa aman dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami mengajak seluruh suporter untuk bersama-sama menjaga ketertiban, menjunjung tinggi sportivitas, serta menikmati pertandingan yang dimulai pukul 19.00 WIB. hingga selesai dalam suasana yang aman, nyaman, dan penuh kegembiraan,” ucapnya.

Selain itu, Reynold mengingatkan agar suporter tidak membawa barang-barang terlarang ke dalam stadion, seperti senjata tajam, flare, petasan, hingga minuman keras. Petugas akan bertindak tegas apabila menemukan pelanggaran di lapangan.