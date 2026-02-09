Viral, Fenomena Langka ‘Hujan Iguana’ Gara-gara Cuaca Ekstrem di Florida

JAKARTA – Fenomena “hujan iguana” kembali terjadi di Florida, Amerika Serikat (AS) pekan ini, di saat suhu di wilayah tersebut anjlok ke tingkat yang rendah. Warga Florida melihat pemandangan yang familiar, iguana yang tergeletak tak bergerak di trotoar, mobil, dan teras setelah jatuh dari dahan pohon, yang disebabkan gelombang dingin yang tajam yang berdampak pada populasi kadal invasif ini.

Pemicu langsung dari "hujan" kadal ini adalah periode langka suhu mendekati titik beku yang melanda Florida, khususnya di Florida Selatan . Meski disebut sebagai “hujan”, iguana-iguana tersebut tidak jatuh dari langit, melainkan kehilangan cengkeramannya di pohon karena tubuh berdarah dingin mereka membeku dalam suhu yang rendah.

Saat suhu turun ke tingkat yang sangat rendah, reptil berdarah dingin tidak lagi dapat menghasilkan panas internal yang cukup untuk menjaga otot mereka tetap bekerja, suatu proses yang membuat mereka kaku, membeku, dan tidak dapat berpegangan pada cabang.

Jantung hewan-hewan tersebut terus berdetak, tetapi otot-otot mereka kaku, sehingga mereka tidak dapat bergerak atau bahkan berpegangan pada ranting,