Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Viral, Fenomena Langka ‘Hujan Iguana’ Gara-gara Cuaca Ekstrem di Florida

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |22:06 WIB
Viral, Fenomena Langka ‘Hujan Iguana’ Gara-gara Cuaca Ekstrem di Florida
Fenomena hujan iguana di Florida.
A
A
A

JAKARTA – Fenomena “hujan iguana” kembali terjadi di Florida, Amerika Serikat (AS) pekan ini, di saat suhu di wilayah tersebut anjlok ke tingkat yang rendah. Warga Florida melihat pemandangan yang familiar, iguana yang tergeletak tak bergerak di trotoar, mobil, dan teras setelah jatuh dari dahan pohon, yang disebabkan gelombang dingin yang tajam yang berdampak pada populasi kadal invasif ini.

Pemicu langsung dari "hujan" kadal ini adalah periode langka suhu mendekati titik beku yang melanda Florida, khususnya di Florida Selatan . Meski disebut sebagai “hujan”, iguana-iguana tersebut tidak jatuh dari langit, melainkan kehilangan cengkeramannya di pohon karena tubuh berdarah dingin mereka membeku dalam suhu yang rendah.

Saat suhu turun ke tingkat yang sangat rendah, reptil berdarah dingin tidak lagi dapat menghasilkan panas internal yang cukup untuk menjaga otot mereka tetap bekerja, suatu proses yang membuat mereka kaku, membeku, dan tidak dapat berpegangan pada cabang.

Jantung hewan-hewan tersebut terus berdetak, tetapi otot-otot mereka kaku, sehingga mereka tidak dapat bergerak atau bahkan berpegangan pada ranting,

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/338/3200387//pramono-ZjHJ_large.jpg
Tunggu Prediksi BMKG soal Cuaca Ekstrem, Pramono Tegaskan Siap Modifikasi Cuaca Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199261//gelombang_tinggi-HhqV_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi 4 Meter Mengintai hingga 6 Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/25/3198839//hujan-JnvK_large.jpg
Cuaca Hujan tapi Ingin Liburan Tetap Nyaman, Ini 5 Tipsnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/337/3198739//pemerintah-Tc8Q_large.jpg
Cuaca Ekstrem, BNPB Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/338/3198479//banjir-iEud_large.jpg
Sempat Surut, Banjir di Bidara Cina Jaktim Rendam Permukiman Setinggi 2 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/338/3198447//banjir-CnUj_large.jpg
39 RT dan 3 Ruas Jalan di Jakarta Masih Terendam Banjir, Berikut Lokasinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement