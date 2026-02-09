Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Tegas Prabowo ke TNI–Polri: Harus Dicintai Rakyat agar Negara Kuat

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |14:41 WIB
Pesan Tegas Prabowo ke TNI–Polri: Harus Dicintai Rakyat agar Negara Kuat
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan TNI dan Polri sangat bergantung pada kepercayaan serta dukungan rakyat. Karena itu, ia meminta agar TNI dan Polri benar-benar menjadi tentara dan polisi rakyat.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo dalam taklimat kepada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian usai mengikuti acara tersebut.

Tito awalnya enggan membeberkan secara rinci isi pengarahan Prabowo. Ia menyebut Kapolri dan Panglima TNI lebih berwenang menjelaskan detail taklimat tersebut.

"Lebih tepat nanti ditanyakan kepada Bapak Kapolri atau Panglima TNI yang lebih kompeten," ujar Tito.

Namun, Tito menjelaskan, bahwa Prabowo menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan pertahanan negara, termasuk mencermati dinamika geopolitik global yang terus berkembang.

"Presiden memberikan pengarahan umum terkait pentingnya menjaga situasi keamanan, ketertiban, serta pertahanan negara. Ini juga berkaitan dengan dinamika geopolitik agar pembangunan nasional bisa berjalan lancar," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200559//presiden_prabowo_subianto-r3Sy_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke Pati TNI-Polri, Fokus Stabilitas Nasional hingga Agenda Strategis 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200524//pemerintah-5ZML_large.jpg
Al Azhar Kairo Puji Peran Prabowo Cetak Ulama Unggul dan Moderat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/320/3200512//presiden_prabowo-q2lR_large.jpg
5 Fakta Prabowo Terbitkan Aturan Tanah Terlantar Bisa Disita Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200507//prabowo-7Azc_large.jpg
Prabowo Bakal Beri Arahan Strategis ke Pati TNI-Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200506//prabowo_subianto-Vh6e_large.jpg
Pemberantasan Korupsi Pengaruhi Kepuasan Publik ke Prabowo, Ini Kata Pakar Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200501//tni_polri-ImeP_large.jpg
Merapat ke Istana, Pati TNI-Polri Bakal Dapat Arahan dari Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement