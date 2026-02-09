Pesan Tegas Prabowo ke TNI–Polri: Harus Dicintai Rakyat agar Negara Kuat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan TNI dan Polri sangat bergantung pada kepercayaan serta dukungan rakyat. Karena itu, ia meminta agar TNI dan Polri benar-benar menjadi tentara dan polisi rakyat.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo dalam taklimat kepada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian usai mengikuti acara tersebut.

Tito awalnya enggan membeberkan secara rinci isi pengarahan Prabowo. Ia menyebut Kapolri dan Panglima TNI lebih berwenang menjelaskan detail taklimat tersebut.

"Lebih tepat nanti ditanyakan kepada Bapak Kapolri atau Panglima TNI yang lebih kompeten," ujar Tito.

Namun, Tito menjelaskan, bahwa Prabowo menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan pertahanan negara, termasuk mencermati dinamika geopolitik global yang terus berkembang.

"Presiden memberikan pengarahan umum terkait pentingnya menjaga situasi keamanan, ketertiban, serta pertahanan negara. Ini juga berkaitan dengan dinamika geopolitik agar pembangunan nasional bisa berjalan lancar," katanya.