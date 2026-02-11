Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gus Yaqut Ajukan Praperadilan Usai Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji 

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |11:36 WIB
Gus Yaqut Ajukan Praperadilan Usai Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji 
Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut di KPK (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Praperadilan tersebut terkait penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

"Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya penetapan tersangka," dilansir dari laman sistem informasi penelusuran perkara PN Jakarta Selatan yang dilihat, Rabu (11/2/2026). 

Dijelaskan, praperadilan tersebut teregister dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL yang diajukan pada Selasa, 10 Februari 2026.

Adapun, sidang perdana dijadwalkan pada Selasa 24 Februari 2026 di ruang sidang 02 pada pukul 10.00 WIB. 

Diketahui, KPK mengumumkan Gus Yaqut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji pada Jumat (9/1/2026). Gus Yaqut ditetapkan sebagai tersangka bersama eks statusnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex.  

"Kami sampaikan update-nya bahwa confirm KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yang pertama saudara YCQ selaku eks Menteri Agama, dan yang kedua saudara IAA selaku stafsus Menteri Agama pada saat itu" kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (9/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3200937//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-U9bs_large.jpg
KPK Geledah Kantor Pajak Banjarmasin, Dokumen Restitusi dan Aliran Uang Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200856//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-l5FA_large.jpg
KPK Panggil Gubernur Jatim Khofifah ke Sidang Dana Hibah Pokmas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200854//bupati_pati-0nqZ_large.jpg
Kasus DJKA, KPK Telusuri Dugaan Fee Proyek yang Diterima Sudewo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200816//ketua_pn_depok_i_wayan_eka_mariarta-vCIA_large.jpg
KPK Geledah PN Depok dan Rumah Dinas Ketua PN, Sita Uang Tunai USD 50 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200797//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-2BE9_large.jpg
KPK Dalami Aliran Uang Sudewo di Koperasi Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200588//immanuel_ebenezer_atau_noel-z0Xo_large.jpg
Plesetkan Lagu Iwan Fals, Noel Sindir KPK Lewat Lagu ‘OTT Bocil’
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement