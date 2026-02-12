Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tragis! Influencer Kuliner Tewas Usai Santap ‘Kepiting Setan’ demi Konten

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |20:06 WIB
Tragis! Influencer Kuliner Tewas Usai Santap ‘Kepiting Setan’ demi Konten
Influencer kuliner tewas usai santap ‘Kepiting Setan’ demi konten (Foto: NYpost)
A
A
A

FILIPINA - Influencer kuliner dilaporkan meninggal dunia akibat mengonsumsi krustasea beracun yang dikenal sebagai “kepiting setan” (devil crab). Korban bernama Emma Amit (51) mengonsumsi “kepiting setan” demi konten media sosial.

Dalam potongan video, sang pencinta kuliner beserta teman-temannya terlihat sedang memanen hasil laut di hutan bakau pada 4 Februari lalu di dekat rumahnya di Puerto Princesa, sebuah kota pesisir di Palawan, demikian laporan dari viral press, dikutip dari NYpost, Kamis (12/2/2026).

Klip tersebut memperlihatkan dirinya sedang menggigit siput laut yang ia masak dengan santan bersama makhluk laut lainnya sebagai bagian dari hidangan seafood bouillabaisse.

Kronologi

Keesokan harinya, Emma jatuh sakit parah akibat racun kuat dari kepiting tersebut. Tetangganya melaporkan bahwa ia mengalami kejang-kejang saat dibawa ke klinik setempat. Kondisinya terus memburuk hingga ia dilarikan ke rumah sakit. Bahkan, bibir Emma dilaporkan berubah menjadi biru tua saat ia tidak sadarkan diri.

Meski tim medis telah berupaya maksimal untuk menyelamatkan nyawanya, Emma dinyatakan meninggal dunia pada 6 Februari — tepat dua hari setelah ia mengonsumsi hidangan tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
