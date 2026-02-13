Reaksi Tegas Prabowo ke Pihak yang Ganggu Indonesia: We Are Not Stupid!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengetahui adanya pihak-pihak yang berupaya mengganggu bangsa Indonesia. Dia menegaskan, bahwa masyarakat Indonesia tidak bodoh dan memahami situasi yang sedang terjadi.

“Sekali lagi, kita diganggu, Kita tahu kita diganggu, jangan kita kira kita gak tahu. Iya gak? We are not stupid (kita tidak bodoh),” kata Prabowo di SPPG Polri Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

Dikatakan Prabowo, ada pihak-pihak tertentu yang membiayai gerakan untuk merusak citra Indonesia karena takut melihat Indonesia menjadi negara yang kuat dan sejahtera.

“Ini gue bicara sama mereka-mereka itu. Please, dear friends, Indonesians are not stupid. We know what's happening . Kita tahu, kita tahu siapa yang biayai gerakan-gerakan menjelek-jelekin Bangsa Indonesia,” paparnya.

Prabowo juga mengatakan bahwa pihak-pihak tersebut sengaja menjelek-jelekkan Indonesia karena tidak ingin Indonesia maju dan sejahtera. “Karena mereka takut kita kuat. Mereka takut kita sejahtera,” kata Prabowo.