Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

OTT di Ditjen Bea Cukai, KPK Ungkap Cara 'Main' Loloskan Barang dari Pemeriksaan

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |11:46 WIB
OTT di Ditjen Bea Cukai, KPK Ungkap Cara 'Main' Loloskan Barang dari Pemeriksaan
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan area perbatasan (border) hingga pascaperbatasan (post border) masih menyimpan celah korupsi. Praktik tersebut dinilai berdampak langsung terhadap penerimaan negara dan stabilitas perdagangan nasional.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) beberapa waktu lalu.

“Peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjadi pemantik untuk memperkuat pembenahan tata kelola sektor impor dan layanan kepabeanan nasional ke depannya,” kata Budi, Minggu (15/2/2026).

“Perkara ini mengungkap area perbatasan hingga pascaperbatasan masih menyimpan celah korupsi yang berdampak langsung pada penerimaan negara dan stabilitas perdagangan nasional,” sambungnya.

Budi mengungkapkan, modus perkara tersebut dilakukan dengan merekayasa jalur impor melalui manipulasi parameter jalur merah dan jalur hijau, termasuk pengaturan rule set sebelum dimasukkan ke mesin pemindai.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201318/sidang_rptka-C1ZQ_large.jpg
Sidang RPTKA, Bupati Buol Ngaku Terima Uang hingga Tiket Blackpink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200105/rini_soemarno-vF5M_large.jpg
KPK Periksa Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Terkait Kasus Jual Beli Gas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199930/korupsi_pajak-Vegt_large.jpg
Penampakan Kepala Kantor Pajak Banjarmasin Mulyono Kenakan Rompi Tahanan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199926/kpk-KEnv_large.jpg
KPK OTT Hakim di Depok, Sita Uang Ratusan Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199913/kpk-5Xje_large.jpg
Breaking News! KPK Kembali Gelar OTT di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199848/korupsi-F2qx_large.jpg
KPK Tangkap 17 Orang dalam OTT Bea Cukai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement