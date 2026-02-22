Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pemerintah Serahkan 160 Hektar Tanah untuk Dikelola Masyarakat Banyuwangi

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |13:30 WIB
Pemerintah Serahkan 160 Hektar Tanah untuk Dikelola Masyarakat Banyuwangi
Pemerintah Serahkan 160 Hektar Tanah untuk Dikelola Masyarakat Banyuwangi
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menyerahkan Surat Keputusan Tanah Objek Reforma Agraria (SK TORA) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Transformasi kepada masyarakat Banyuwangi sebagai bagian dari janjinya. SK TORA yang diserahkan seluas 160,735 hektar serta HKm Transformasi seluas 492 hektar.

Penyerahan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dalam memperkuat akses kelola masyarakat terhadap kawasan hutan, demi kesejahteraan bersama

“Bulan Juni tahun lalu saya sempat hadir di balai desa sini, Bapak Ibu menjadi saksi bahwa kami di Kementerian Kehutanan ketika itu berjanji. Saya dilihatkan peta, langkah pertamanya selesai, tapi ada sedikit yang belum selesai luasnya sekitar 160 hektare,” kata Menhut Raja Juli Antoni dikutip, Minggu (22/2/2026).

Saat itu kata dia, warga mempertanyakan ketidakmerataan distribusi lahan karena wilayah tetangga sudah menerima SK. Menjawab keresahan tersebut, Raja Juli berjanji bahwa proses SK TORA akan diselesaikan dalam waktu enam bulan.

“Tetangga kiri kanan sudah dapat waktu itu ya, komplain semua komplain ‘ini ko tetangga dapat kami nggak dapat apakah negara mendiskriminasikan kami’ ada yang bertanya waktu itu. Sekali lagi ketika itu kami berjanji bahwa dalam waktu 6 bulan, yaitu bulan Desember proses SK Tora yang Bapak Ibu rindukan Insya Allah selesai,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sebenarnya SK telah rampung pada Desember. Namun, penyerahan sempat ditunda karena pemerintah tengah fokus menangani bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198174//pemerintah-3Op9_large.jpg
Pemerintah Akan Tingkatkan Kualitas Layanan Taman Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196725//pemerintah-iKPO_large.jpg
Indonesia Resmi Gabung Koalisi Global Pasar Karbon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196458//pemerintah-4fAM_large.jpg
Dampingi Prabowo di London, Menhut Tegaskan Komitmen RI Jaga Keanekaragaman Hayati Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195886//viral-iJQo_large.jpg
Viral Biduan Goyang Erotis di Panggung Isra Mikraj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190114//prabowo_subianto-mrGR_large.jpg
Prabowo ke Menhut Raja Juli: Jangan Ragu, yang Melanggar Cabut Izinnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190117//prabowo-ZKsF_large.jpg
Prabowo Perintahkan Menhut Evaluasi Total Tata Kelola Hutan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement