Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Pakistan – Afghanistan, Taliban Diklaim Kehilangan Hampir 1.000 Pasukan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |13:00 WIB
Perang Pakistan – Afghanistan, Taliban Diklaim Kehilangan Hampir 1.000 Pasukan
Ilustrasi. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Pasukan Afghanistan telah menderita hampir 1.000 korban jiwa dalam perang terbaru dengan Pakistan, demikian klaim para pejabat di Islamabad.

Menteri Informasi Pakistan Attaullah Tarar mengatakan setidaknya 415 pejuang Taliban dan militan sekutu telah tewas dan lebih dari 580 terluka dalam serangan udara dan bentrokan sejak Kamis (26/2/2026). Ia membagikan angka-angka tersebut dalam sebuah unggahan di X pada Sabtu (28/2/2026).

Menteri tersebut juga mengklaim 182 pos pemeriksaan Afghanistan telah dihancurkan, bersama dengan 185 tank, kendaraan lapis baja, dan artileri, dengan serangan udara menargetkan 46 lokasi di seluruh negeri.

Kabul belum mengomentari angka-angka yang dikutip oleh Tarar. Juru bicara pemerintah Afghanistan Hamdullah Fitrat mengklaim pada Sabtu bahwa tiga hari bentrokan perbatasan telah menyebabkan 78 orang tewas, termasuk 12 tentara Pakistan dan satu warga sipil, serta 13 tentara Afghanistan ditambah 52 warga sipil Afghanistan, sebagian besar wanita dan anak-anak. Korban jiwa dilaporkan di provinsi Paktika, Khost, Kunar, Nangarhar, dan Kandahar, katanya dalam pernyataan terpisah di X, sebagaimana dilansir RT.

Angka-angka dari kedua pihak tidak dapat diverifikasi secara independen.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/18/3204174//ilustrasi-O17y_large.jpg
Pakistan Umumkan Perang Terbuka dengan Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/337/3204171//viral-lmIt_large.jpg
Pakistan Bombardir Afghanistan, Indonesia Minta Kedepankan Dialog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/337/3204160//viral-Y0k8_large.jpg
Perang Afghanistan dan Pakistan, Seluruh WNI Dilaporkan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/18/3204155//viral-nwkD_large.jpg
Heboh Jet Tempur F-16 Ditembak Jatuh Taliban, Pakistan Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/18/3203970//pakistan_serang_afghanistan-lS9F_large.jpg
Breaking News! Pakistan Serang Afghanistan, Bombardir Ibu Kota Kabul dan Sejumlah Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/18/3203764//tentara_bersenjata_lengkap_mengawal_pekerja_china_di_pakistan-stSO_large.jpg
Rekrut Militan Uyghur, ISIS Ancam Hubungan China–Pakistan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement