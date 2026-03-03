Selain di Jakarta, KPK Juga Lakukan Pemeriksaan di Pekalongan Buntut OTT Fadia Arafiq

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq sudah berada di Gedung Merah Putih untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Selain Fadia, orang kepercayaan dan ajudan juga digiring ke Jakarta usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan, pihaknya juga melakukan pemeriksaan di wilayah Kabupaten Pekalongan. Hal ini disampaikan Budi saat disinggung soal barang bukti dalam operasi senyap tersebut.

"Paralel tim juga saat ini sedang berada di Pekalongan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam proses penanganan perkara ini," kata Budi kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).

Budi menyatakan, pihaknya juga tengah melakukan pencarian terhadap beberapa orang. Meski tidak dijelaskan siapa orang yang dituju, Budi mengimbau pihak yang dimaksud untuk kooperatif.

"Sehingga dapat membantu dalam proses penanganan perkara ini sehingga jalannya proses penanganan perkara yang saat ini ada di tahap penyelidikan bisa berjalan secara efektif," ujarnya.