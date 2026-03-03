Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

OTT Bupati Cantik Fadia Arafiq, KPK Sita Barang Elektronik hingga Kendaraan

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |22:00 WIB
OTT Bupati Cantik Fadia Arafiq, KPK Sita Barang Elektronik hingga Kendaraan
OTT Bupati Cantik Fadia Arafiq, KPK Sita Barang Elektronik hingga Kendaraan/ist
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Barang bukti elektronik (BBE) hingga kendaraan disita dalam operasi senyap tersebut.

"Di antaranya memang BBE juga diamankan, ada kendaraan juga ada yang diamankan," kata Juru  Bicara KPK, Budi Prasetyo,kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).

Namun belum menjelaskan lebih detail perihal kendaraan yang dimaksud. Termasuk apa saja terkait BBE yang diamankan itu.

Budi melanjutkan, barang yang disita itu belum final. Sebab, beberapa di antaranya masih dalam perjalanan.

"Beberapa barang bukti ini juga memang masih dalam perjalanannya karena memang tim ini sedang bergerak dari Pekalongan ke Jakarta," ujarnya.

Sebelumnya, Fadia Arafiq terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia terjaring operasi senyap bersama dua orang lainnya.

Diketahui, operasi senyap ini terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing di sejumlah dinas setempat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204821//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-xALt_large.jpg
KPK: OTT Bupati Pekalongan Terkait Outsourcing di Sejumlah Dinas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204813//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-A2Ft_large.jpg
KPK Bawa 11 Orang ke Jakarta Usai OTT Bupati Pekalongan, Sekda Ikut Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204773//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-X5jp_large.jpg
Selain di Jakarta, KPK Juga Lakukan Pemeriksaan di Pekalongan Buntut OTT Fadia Arafiq
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204752//bupati_pekalongan_fadia_arafiq_ditangkap_kpk-hCGa_large.jpg
Bupati Pekalongan dan Dua Orang Terjaring OTT KPK di Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204745//fadia_arafiq-rI2t_large.jpg
Profil Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan yang Terjaring OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204739//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-rc7e_large.jpg
KPK OTT Bupati Pekalongan, Diduga Terkait Proyek Pengadaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement