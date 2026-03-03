OTT Bupati Cantik Fadia Arafiq, KPK Sita Barang Elektronik hingga Kendaraan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Barang bukti elektronik (BBE) hingga kendaraan disita dalam operasi senyap tersebut.

"Di antaranya memang BBE juga diamankan, ada kendaraan juga ada yang diamankan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo,kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).

Namun belum menjelaskan lebih detail perihal kendaraan yang dimaksud. Termasuk apa saja terkait BBE yang diamankan itu.

Budi melanjutkan, barang yang disita itu belum final. Sebab, beberapa di antaranya masih dalam perjalanan.

"Beberapa barang bukti ini juga memang masih dalam perjalanannya karena memang tim ini sedang bergerak dari Pekalongan ke Jakarta," ujarnya.

Sebelumnya, Fadia Arafiq terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia terjaring operasi senyap bersama dua orang lainnya.

Diketahui, operasi senyap ini terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing di sejumlah dinas setempat.