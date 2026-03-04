Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Oknum TNI Todongkan Pistol  ke Driver Online di Serpong, Begini Kronologinya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |12:09 WIB
Viral Oknum TNI Todongkan Pistol  ke Driver Online di Serpong, Begini Kronologinya!
Viral Oknum TNI Todongkan Pistol  ke Driver Online di Serpong, Begini Kronloginya!
TANGSEL - Viral sebuah video yang memperlihatkan adanya seorang pria menodongkan senjata api ke pengemudi taksi online di Jalan Raya Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan. Pelaku ternyata oknum TNI.

Dari video yang diterima Okezone, Rabu (4/3/2026), terlihat keduanya sempat terlibat adu mulut hingga berakhir dengan berkelahi. Peristiwa itu bermula saat mobil yang dikemudikan korban bersenggolan dengan kendaraan pelaku di dekat lokasi kejadian.

Pelaku kemudian turun dari mobil dan langsung terpancing emosi. Cekcok pun tak terhindarkan. Tak lama kemudian, pelaku diduga mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke arah kepala korban.

Pria tersebut juga sempat melakukan pemukulan dan membanting handphone milik pengemudi taksi online tersebut.

Terpisah, TNI Angkatan Darat (AD) membenarkan pelaku merupakan oknum TNI berinisial Peltu A yang telah ditangani Denpom Jaya/1 Tangerang dengan berkoordinasi bersama Polres Tangerang Selatan dan satuan terkait.

“Saat ini, oknum prajurit yang terlibat sudah diamankan dan sedang diperiksa oleh Denpom Jaya/1 Tangerang,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono.

Donny menjelaskan, dari keterangan awal, memang didapati cekcok dipicu akibat senggolan kendaraan.

Cekcok ini berujung penganiayaan yang dilakukan prajurit A yang menodongkan pistol yang telah dipastikan mainan berbahan kayu.

 

