Pemotor Tewas Tertimpa Pohon Tumbang di Jaksel, Biayanya Ditanggung Pemprov DKI

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |00:02 WIB
JAKARTA - Seorang pengendara sepeda motor tewas usai tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Minggu (8/3/2026) subuh ketika hujan deras. Usai kejadian ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyanggupi untuk menanggung seluruh biaya rumah sakit hingga pemakaman korban.

1. Ditanggung Pemprpv DKI

"Untuk kejadian yang meninggal, saya akan minta untuk sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah DKI Jakarta," ujar Pramono saat ditemui di Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2026).

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan pohon tumbang terjadi akibat hujan dengan intensitas lebat yang disertai angin kencang. Kondisi cuaca tersebut menyebabkan pohon di pinggir jalan roboh dan menimpa pengendara yang sedang melintas.

"Hujan intensitas lebat dan disertai angin kencang, mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa pengendara sepeda motor," ujar Isnawa, Minggu (8/3/2026).

Akibat kejadian tersebut, korban tidak dapat diselamatkan setelah tertimpa batang pohon yang tumbang ke badan jalan. Petugas kemudian melakukan proses evakuasi terhadap korban dari lokasi kejadian.

"Korban berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia, dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Brimob Kelapa Dua," ujar Isnawa.

Selain menimpa pengendara, pohon yang tumbang juga sempat menutup sebagian akses jalan di kawasan tersebut. Petugas dari dinas terkait kemudian dikerahkan untuk melakukan penanganan di lokasi.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
