Situasi Mencekam di Teheran, WNI Cerita Detik-Detik Evakuasi dari Iran

JAKARTA – Sebanyak 22 warga negara Indonesia (WNI) dipulangkan oleh Kementerian Luar Negeri dari Teheran, Iran, menuju Indonesia. Mereka tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa (10/3/2026) sore.

Pemulangan dilakukan menyusul situasi perang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat yang semakin memanas. Para WNI tersebut dievakuasi melalui jalur darat menuju Turki dengan melewati Azerbaijan, sebelum akhirnya terbang menuju Indonesia dari Turki.

Zulfan Lindan, salah seorang WNI yang turut dipulangkan, mengatakan proses evakuasi sudah dimulai sejak Selasa, 3 Maret 2026. Ia menyebut pemerintah meminta WNI yang ingin pulang untuk mengisi formulir yang dibuka selama dua hari, yakni Selasa dan Rabu.

Mereka mulai melakukan perjalanan ke KBRI Teheran dan bertolak menuju Turki melalui Azerbaijan.

“Dua hari kami mengisi formulir. Hari Kamis kami ke Kota Teheran dan menginap di hotel. Hari Jumat pagi, subuh, kami berangkat,” kata Zulfan dalam konferensi pers di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Selasa (10/3/2026).