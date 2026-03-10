Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berawal Cekcok, Begini Kronologi Wanita 'Tinggal Tulang' Dibunuh Suami Siri di Depok

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |18:30 WIB
JAKARTA - Polisi menetapkan sekaligus menangkap Ahmad Ronny Hasiholan (44) sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan wanita berinisial DH (55) yang mayatnya ditemukan di dalam kamar rumah di Depok, Jawa Barat. Ronny diketahui merupakan suami siri dari DH.

Jasad korban ditemukan dalam kondisi hanya tinggal tulang. Dari hasil penyidikan sementara, keduanya menikah secara siri pada 31 Desember 2024 di Kelapanunggal, Bogor, dan sempat tinggal bersama sebelum akhirnya pindah ke rumah korban di Depok pada April 2025. Pada pertengahan Oktober 2025, keduanya terlibat pertengkaran di rumah tersebut.

"Hingga korban berteriak-teriak mengusir tersangka," kata Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabessy, Selasa (10/3/2026).

Dalam pertengkaran itu, tersangka menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kanan. Ketika itu, korban melakukan perlawanan dengan cara mencakar tersangka.

"Setelah itu, tersangka langsung mencekik korban menggunakan tangan kiri pelaku hingga korban lemas atau tidak berdaya," ujarnya.

Pelaku lalu mengikat leher korban menggunakan tali rafia untuk memastikan korban meninggal dunia. "Tersangka menunggu selama kurang lebih 1 jam sambil melihat kondisi korban. Kemudian, setelah korban sudah tidak bernyawa, tersangka langsung menarik korban masuk ke dalam kamar korban," ucapnya.

Setelah itu, tersangka menyeret jasad korban ke dalam kamar dan menutupinya dengan karpet sebelum meninggalkan rumah. “Setelah melakukan pembunuhan, tersangka mengambil handphone korban serta membawa sepeda motor milik korban dan meninggalkan lokasi,” tutur Resa.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
Ini Tampang Terduga Pembunuh Aktivis Ermanto Usman
Tragis, Aktivis Ermanto Usman Dipukul dengan Linggis hingga Tewas
Breaking News! Terduga Pembunuh Aktivis Ermanto Usman Ditangkap di Cilincing
Bule Cantik Portugal Ini Ternyata Buronan Pembunuhan Sadis Disertai Mutilasi
DPR Minta Polisi Transparan Ungkap Kematian Aktivis Ermanto Usman
Brutal! 2 Polisi Gadungan Bunuh Pria yang Sedang Mancing, Begini Kronologinya
Telusuri berita news lainnya
