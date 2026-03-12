Tarif Transjabodetabek Blok M–Bandara Soetta Akan Naik Jadi Rp10 Ribu, Pramono Beri Penjelasan Alasannya

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada Kamis (13/3/2026) meresmikan trayek baru Transjabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Tarif awal yang ditetapkan Rp3.500 akan dinaikkan menjadi Rp10.000–Rp15.000 dalam tiga bulan ke depan.

Pramono mengatakan salah satu alasan tarif rute tersebut berbeda dengan rute lainnya adalah beban subsidi yang terlalu besar. Meski telah memberikan kisaran tarif, Pramono menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih akan mengkaji tarif tetapnya.

“Karena memang bebannya terlalu berat dan subsidinya terlalu besar, kami akan menaikkan angkanya, rentangnya antara Rp10.000 sampai Rp15.000. Kami akan putuskan setelah memberikan tiket ataupun rute dengan harga Rp3.500 selama 3 bulan,” ujar Pramono kepada wartawan, Kamis.

Selain itu, kata Pramono, bus Transjabodetabek yang memasuki area bandara juga akan dibebankan tarif parkir. Oleh karenanya, ia menilai tarif Rp10.000–Rp15.000 merupakan angka yang pas.