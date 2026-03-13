MNC Peduli Salurkan Ribuan Masker ke Damkar Tebet untuk Program Kemasyarakatan

JAKARTA - MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa ribuan masker kepada petugas Pemadam Kebakaran Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memegang peranan krusial sebagai garda terdepan dalam menjaga keselamatan publik. Tak hanya menaklukkan amukan si jago merah, damkar juga berperan dalam mitigasi berbagai bencana alam.

Di tengah situasi darurat, seperti kebakaran maupun akibat erupsi gunung berapi atau udara yang terdampak polutan berbahaya, kehadiran personel pemadam kebakaran menjadi sangat vital. Utamanya dalam pendistribusian dan edukasi penggunaan masker sebagai perlindungan pernapasan utama bagi masyarakat.

Komitmen ini menegaskan fungsi pemadam kebakaran telah bertransformasi lebih dari sekadar pemadaman api, melainkan perlindungan menyeluruh terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat di segala kondisi krisis.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan, baik kepada petugas pelayanan publik maupun untuk masyarakat, MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa ribuan masker kepada petugas Pemadam Kebakaran Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Bantuan ini diserahkan secara langsung di kantor Pemadam Kebakaran Kecamatan Tebet dan disambut baik perwakilan petugas pemadam kebakaran.

Bantuan ini merupakan upaya guna mendukung para petugas pemadam kebakaran yang setiap hari berada di garis depan dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Dalam menjalankan tugasnya, petugas sering berhadapan dengan lingkungan yang penuh risiko, termasuk paparan asap, debu, serta kondisi yang dapat memengaruhi kesehatan pernapasan.