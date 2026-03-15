Guru Besar hingga Praktisi Merapat ke Kediaman JK Sore Ini, Ada Apa?

JAKARTA – Sejumlah guru besar, peneliti, hingga praktisi pemerintahan mendatangi kediaman Mantan Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) di kawasan Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (15/3/2026) sore.

Berdasarkan pantauan di lokasi, para peserta mulai berdatangan sejak pukul 16.00 WIB. Hingga berita ini diturunkan, pertemuan masih berlangsung secara tertutup tanpa keterangan resmi kepada awak media.

Untuk diketahui, kehadiran sejumlah tokoh tersebut guna membahas defisit anggaran di sejumlah daerah (kabupaten/kota dan provinsi) di Indonesia. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Adapun sejumlah tokoh yang dijadwalkan hadir antara lain Prof. Irfan Ridwan Maksum (UI), Prof. Aditya Perdana (FISIP UI), Prof. Djohermansyah Djohan (i-Otda), Prof. Ahmad Fairuz, Lili Romli (BRIN), Prof. Hanif (UT), Prof. Trubus (Trisakti), Prof. Muhadam Labolo (IPDN), Dr. Riant Nugroho (UNJ), Armand (KPPOD), Prof. Satya Arinanto (FH UI), serta Prof. Mulyadi (BRIN).

(Awaludin)

