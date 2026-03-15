Guru Besar hingga Praktisi Merapat ke Kediaman JK Sore Ini, Ada Apa?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |17:22 WIB
Jusuf Kalla (foto: Okezone)
JAKARTA – Sejumlah guru besar, peneliti, hingga praktisi pemerintahan mendatangi kediaman Mantan Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) di kawasan Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (15/3/2026) sore.

Berdasarkan pantauan di lokasi, para peserta mulai berdatangan sejak pukul 16.00 WIB. Hingga berita ini diturunkan, pertemuan masih berlangsung secara tertutup tanpa keterangan resmi kepada awak media.

Untuk diketahui, kehadiran sejumlah tokoh tersebut guna membahas defisit anggaran di sejumlah daerah (kabupaten/kota dan provinsi) di Indonesia. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Adapun sejumlah tokoh yang dijadwalkan hadir antara lain Prof. Irfan Ridwan Maksum (UI), Prof. Aditya Perdana (FISIP UI), Prof. Djohermansyah Djohan (i-Otda), Prof. Ahmad Fairuz, Lili Romli (BRIN), Prof. Hanif (UT), Prof. Trubus (Trisakti), Prof. Muhadam Labolo (IPDN), Dr. Riant Nugroho (UNJ), Armand (KPPOD), Prof. Satya Arinanto (FH UI), serta Prof. Mulyadi (BRIN).

(Awaludin)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/337/3206987//jusuf_kalla-xLSQ_large.jpg
JK Desak Polisi Bergerak Cepat Ungkap Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206948//jusuf_kalla-DXI0_large.jpg
Sejumlah Komunikolog Merapat ke Rumah Jusuf Kalla, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206620//jusuf_kalla-hzS1_large.jpg
Sejumlah Mantan Dubes Temui Jusuf Kalla di Rumahnya Malam Hari, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/320/3205818//jusuf_kalla-h5tu_large.jpg
JK Kumpul Bareng Ekonom Bahas Dampak Perang AS-Iran, Ujian Ketahanan Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205603//jusuf_kalla-ED5b_large.jpg
Bertemu Prabowo, JK Tanya Perjanjian dengan AS hingga Dampak Perang Timteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205570//jusuf_kalla-Bmhz_large.jpg
AS-Israel Serang Iran, JK Sebut Board of Peace Perlu Dikoreksi
