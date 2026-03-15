Malam Ini, 2.994 Pemudik Tinggalkan Jakarta Lewat Terminal Pulo Gebang

JAKARTA - Menjelang Lebaran 2026, sejumlah pemudik mulai meninggalkan Ibu Kota untuk kembali ke kampung halaman. Hal tersebut terlihat di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, pada Minggu (15/3/2026) malam.

Berdasarkan pantauan Okezone, sejumlah bus tampak mengantre di area keberangkatan terminal. Area tersebut juga dipadati puluhan calon penumpang yang menunggu kedatangan bus mereka.

Beberapa penumpang bahkan terlihat duduk di lantai sambil menunggu bus. Sementara pemudik yang berangkat bersama keluarga atau kerabat tampak saling bercengkerama atau bermain telepon genggam untuk mengisi waktu.

Berdasarkan data yang ditampilkan melalui monitor di Terminal Pulo Gebang hingga pukul 18.26 WIB, tercatat 2.994 pemudik telah meninggalkan Jakarta menggunakan 363 bus. Jumlah tersebut merupakan data sementara dan diperkirakan masih akan bertambah.

Salah satu pemudik, Sigit (30), mengaku lebih nyaman melakukan perjalanan mudik pada malam hari karena tidak terburu-buru dalam melakukan persiapan. Malam ini ia bersama tujuh temannya akan mudik ke Pemalang, Jawa Tengah.

“Nomor satu sih lebih enak saja, terus tidak terlalu terburu-buru juga karena kan kami kerja dulu, jadi lebih enak berangkat malam,” ujar Sigit di area keberangkatan Terminal Pulo Gebang.