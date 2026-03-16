H-4 Lebaran, Arus Mudik Tol Cipali Arah Cirebon Melandai

JAKARTA - Memasuki H-4 Lebaran 2026, arus lalu lintas di ruas Tol Cikopo–Palimanan (Tol Cipali) arah Cirebon terpantau melandai pada Senin (16/3/2026) pagi. Berdasarkan data yang diterima iNews Media Group, sejak pukul 00.00 hingga 09.00 WIB tercatat sekitar 19 ribu kendaraan melintasi Cikopo menuju arah Cirebon.

Jumlah tersebut lebih rendah sekitar 18 persen dibandingkan volume kendaraan pada waktu yang sama sehari sebelumnya. Sementara itu, untuk arus sebaliknya dari arah Cikopo menuju Jakarta, tercatat sekitar 8 ribu kendaraan melintas pada periode yang sama.

Secara keseluruhan, volume kendaraan di ruas Tol Cipali hingga pukul 09.00 WIB juga menurun sekitar 12 persen dibandingkan hari sebelumnya. Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, mengimbau para pengguna jalan untuk tetap memperhatikan keselamatan selama perjalanan mudik.

Pengemudi diminta memastikan kondisi fisik serta kendaraan dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan jauh. Selain itu, pengguna jalan juga diingatkan untuk tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam kondisi darurat agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Sebagai informasi, sebagai dukungan terhadap program pemerintah untuk menciptakan kelancaran arus lalu lintas pada periode mudik, diskon tarif tol sebesar 30% telah diberlakukan mulai Minggu (15/3/2026) pukul 00.00 WIB hingga Senin (16/3/2026) pukul 24.00 WIB bagi pengguna jalan tol yang melakukan perjalanan menerus dari Gerbang Tol Cikampek Utama menuju Gerbang Tol Kalikangkung (Semarang).

Masyarakat diimbau memanfaatkan momentum diskon tarif ini guna merencanakan perjalanan mudik lebih awal. Pengguna jalan juga diingatkan untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik serta beristirahat apabila merasa lelah atau mengantuk di rest area maksimal selama 30 menit agar dapat bergantian dengan pengguna jalan lainnya.

(Rahman Asmardika)

