Polisi: Pelaku Penyiraman Air Keras Aktivis Andrie Yunus Panik dan Sebar Foto AI

JAKARTA - Polisi memastikan bahwa foto wajah terduga pelaku penyiram air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus yang beredar di media sosial adalah rekayasa artificial intelligence (AI).

Demikian disampaikan Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Senin (16/3/2026).

“Dapat kami pastikan foto tersebut adalah hoaks, karena itu hasil rekayasa AI,” kata Kombes Pol Iman Imanuddin.

Menurutnya, dengan beredarnya video dan foto dari wajah terduga pelaku, mereka panik dan berusaha mengaburkan proses penyelidikan dengan menyebarkan gambar hasil rekayasa AI.

“Dengan beredarnya video TKP ini sebenarnya para pelaku mulai terlihat panik, pelaku dan jaringannya mulai terlihat panik dan berupaya mengaburkan proses penyelidikan dengan menyebarkan gambar atau rekayasa AI,” ujar dia.

“Kami duga ini adalah salah satu upaya jaringan dan pelaku sendiri untuk mengaburkan informasi untuk mengaburkan arah fakta-fakta hukum yang diperoleh,” pungkasnya.

Sebagai informasi, penyiraman air keras yang dialami oleh Andrie Yunus terjadi pada Kamis (12/3) lalu di kawasan Jakarta Pusat.