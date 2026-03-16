H-4 Lebaran, 3.000 Pemudik Berangkat dari Terminal Terpadu Pulogebang

JAKARTA – Animo masyarakat untuk pulang ke kampung halaman mulai terlihat pada H-4 Lebaran 2026, di Terminal Terpadu Pulogebang, Senin (16/3/2026) malam.

Sebanyak sekitar 3.000 penumpang tercatat berangkat menggunakan bus dari terminal tersebut.

“Memasuki H-4 ini, berdasarkan data yang masuk ke admin kami, jumlah bus yang berangkat hingga saat ini sebanyak 350 armada dengan jumlah penumpang sekitar 3.000 orang,” ujar Anwar saat ditemui di lokasi.

Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan H-5 Lebaran yang mencatatkan 4.601 penumpang, dengan 517 unit bus yang berangkat.