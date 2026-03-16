Breaking News! Gempa Besar M5,0 Guncang Sumba Barat NTT, Tidak Berpotensi Tsunami

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |19:09 WIB
Gempa Besar M5,0 Guncang Sumba Barat NTT
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofosika (BMKG) melaporkan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,0 di Barat Laut, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (16/3/2026) malam.

BMKG memastikan, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Adapun koordinat gempa berada di 9.41 Lintang Selatan dan 118.18 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.0, 16-Mar-26 18:41:59 WIB, Lok:9.41 LS,118.18 BT (91 km BaratLaut KODI-SUMBABARATDAYA-NTT), Kedlmn:37 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG yang dilihat Okezone.

BMKG menyebut,  titik gempa berada di 91 kilometer Barat Laut KODI, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan kedalaman 37 kilometer.

“Sementara belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut,” demikian keterangan BMKG.

