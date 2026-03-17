HOME NEWS NASIONAL

Jenderal Ahli Perang Hutan Tagor Rio Pasaribu Dimutasi Jadi Aster Kaskogabwilhan II

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |02:35 WIB
Jenderal Ahli Perang Hutan Tagor Rio Pasaribu Dimutasi Jadi Aster Kaskogabwilhan II
Brigjen Tagor Rio Pasaribu
JAKARTA – Mabes TNI melakukan mutasi ke sejumlah jabatan. Sebanyak 35 perwira masuk dalam daftar mutasi, salah satunya Brigjen Tagor Rio Pasaribu.

Brigjen Tagor dimutasi sebagai Asisten Teritorial Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II (Aster Kaskogabwilhan II).

Sebelumnya dia menjabat  Komandan Korem 172/Praja Wira Yakthi. Posisinya sendiri digantikan oleh Brigjen TNI Robby Suryadi.

“Perlu saya sampaikan bahwa mutasi jabatan di tubuh TNI merupakan hal yang biasa, dalam rangka pembinaan karier Prajurit dan kebutuhan organisasi,” kata Kapuspen Mabes TNI, Brigjen Aulia Dwi Nasrullah dikutip, Senin (16/3/2026).

Saat menjabat Danrem 172/Praja Wira Yakthi, Brigjen TNI Tagor Rio Pasaribu, pernah menyambangi wilayah yang menjadi kelompok separatis tersebut yaitu di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

“Kunjungan ini penuh dengan agenda strategis yang menekankan sinergi TNI dengan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan keamanan di wilayah pedalaman Papua,” ujar Brigjen Tagor, beberapa waktu lalu.

Berita Terkait
Mutasi TNI, Dua Jenderal Hattrick Lulusan Terbaik Isi Posisi Baru
Panglima TNI Validasi Organisasi, Kodam Jaya Kini Dipimpin Jenderal Bintang Tiga
Mutasi TNI, Ajudan Gibran Kolonel Devy Kristiono Pecah Bintang Jadi Brigjen
Wakil Panglima TNI Pimpin Sertijab, Jenderal Kopassus dan Marinir Hantu Laut Pindah Posisi Strategis
Rekam Jejak Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
Jenderal Kopassus Widi Prasetijono Eks Ajudan Jokowi Dimutasi Panglima TNI karena Proses Hukum
