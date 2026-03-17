HOME NEWS NASIONAL

Korlantas Polri: 72 Persen Pemudik Belum Tinggalkan Jakarta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |09:47 WIB
Ilustrasi mudik (Foto: Dok)
JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mencatat mayoritas kendaraan pemudik masih berada di wilayah Jakarta hingga hari keempat Operasi Ketupat 2026 atau 16 Maret 2026. Dari proyeksi sekitar 3,5 juta kendaraan yang akan mudik menuju berbagai daerah, baru 28 persen yang telah meninggalkan Jakarta.

“Proyeksi 3,5 juta kendaraan yang akan meninggalkan Jakarta ke Trans Jawa, Jawa Barat hingga ke Cikupa, Banten sampai Sumatera, sampai sekarang 28% yang sudah meninggalkan Jakarta. Oleh sebab itu kami masih mengelola kurang lebih 72% lagi,” kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, Selasa (17/3/2026).

Agus menerangkan, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 18 Maret. Pada hari tersebut, Korlantas Polri berencana menerapkan skema one way nasional untuk mengurai kepadatan kendaraan yang diprediksi meningkat.

“Bahwa puncak arus mudik yang akan diperkirakan adalah tanggal 18. Jadi tanggal 18 itu nanti antara jam 10 sampai jam 12 akan kita berlakukan one way nasional arus mudik,” ujarnya.

Pihaknya menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas dengan memanfaatkan tol fungsional di beberapa ruas untuk membantu memecah arus kendaraan pemudik.

“Ada juga pengalihan tol fungsional di Japek Selatan. Nanti ini sangat strategis untuk memecah pada saat arus balik. Jadi Sadang sampai ke Deltamas sampai Setu ini bisa digunakan. Termasuk di Bocimi, Parungkuda sampai Karangtengah sehingga nanti yang harusnya jalan arteri Cibadak ini nanti bisa terurai,” ungkapnya.

“Termasuk juga yang ada di Solo–Jogja, yang dari Probolinggo ke Besuki sampai Paiton, termasuk dari Semarang–Bawen sampai Ambarawa sudah difungsionalkan,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

