LPSK Putuskan Beri Perlindungan kepada Andrie Yunus, Termasuk Keluarganya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |15:32 WIB
Ketua LPSK Achmadi (foto: Okezone)
JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan menerima permohonan perlindungan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Dengan demikian, LPSK akan memberikan perlindungan kepada Andrie Yunus.

Ketua LPSK, Achmadi mengatakan, pihaknya telah melakukan asesmen atas permohonan yang diajukan. Selain Andrie Yunus, LPSK juga memberikan perlindungan kepada saksi berinisial RF serta keluarga korban.

“LPSK memutuskan korban, saksi, dan keluarga korban dalam perkara ini memerlukan perlindungan untuk menjamin keselamatan mereka serta memastikan proses hukum dapat berjalan tanpa tekanan,” ujar Achmadi, Selasa (17/3/2026).

Achmadi menjelaskan, perlindungan yang diberikan kepada Andrie meliputi perlindungan fisik berupa pengamanan melekat, pemenuhan hak prosedural dalam proses peradilan, serta bantuan medis berupa perawatan rutin.

“LPSK memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada AY sebagai korban berupa pengamanan melekat, fasilitasi bantuan medis, serta pemenuhan hak prosedural selama proses hukum berlangsung. Dalam keputusan tersebut, LPSK juga memberikan bantuan dan/atau perlindungan kepada keluarga korban serta saksi terkait,” tegasnya.

Sementara itu, terhadap saksi, LPSK akan memberikan perlindungan dalam bentuk pemenuhan hak prosedural agar dapat memberikan keterangan secara aman selama proses hukum berlangsung.

 

Berita Terkait
Kasus Aktivis KontraS Disiram Air Keras, Publik Diminta Tunggu Hasil Investigasi
Pemerintah Gratiskan Biaya Perawatan Aktivis KontraS Korban Penyiraman Air Keras di RSCM
RSCM: Andrie Yunus Alami Luka Bakar, Penurunan Penglihatan dan Kerusakan Kornea Mata
Perindo Kutuk Keras Aksi Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis HAM Andrie Yunus
Aktivis KontraS Jadi Korban Penyiraman Air Keras, Pengamat: Cederai Prinsip Negara Hukum
Pergerakan Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus Terekam CCTV, Ini Detail Lengkapnya!
