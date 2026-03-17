Wakapolri Tinjau Udara Arus Mudik, Pastikan Penyeberangan Merak–Bakauheni Terkendali

JAKARTA - Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo melakukan pemantauan arus mudik Lebaran 2026 di jalur penyeberangan Merak–Bakauheni, guna melihat secara langsung dinamika pergerakan kendaraan serta kesiapan pengamanan Operasi Ketupat 2026.

Berdasarkan hasil pemantauan udara, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Merak maupun sebaliknya terpantau relatif lancar dengan dukungan kondisi cuaca yang cukup baik. Meski demikian, antrean kendaraan roda dua dan roda empat mulai terlihat di Pelabuhan Merak seiring meningkatnya volume pemudik yang akan menyeberang menuju Bakauheni.

"Secara umum, dari hasil analisis udara, arus lalu lintas relatif cukup lancar, dan alhamdulillah didukung kondisi cuaca yang cukup baik," kata Dedi, Selasa (17/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga menyampaikan prediksi puncak arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Gelombang kedua arus mudik diperkirakan terjadi pada 18 hingga 19 Maret, sementara arus balik diprediksi berlangsung dalam dua gelombang, yakni pada 24–25 Maret dan 28–29 Maret 2026.

"Diprediksi arus mudik gelombang kedua akan terjadi pada 18 sampai 19 Maret. Kemudian arus balik diperkirakan pada 24–25 dan 28–29 Maret," jelasnya.

Sejumlah langkah pengamanan dan rekayasa lalu lintas telah disiapkan oleh Polda Lampung bersama para pemangku kepentingan guna mengantisipasi lonjakan volume kendaraan pada periode tersebut. Penguatan pengamanan dilakukan melalui patroli, pengawalan, serta pengaturan arus kendaraan di titik-titik krusial, khususnya menuju kawasan pelabuhan.