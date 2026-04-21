17 Jembatan di Sultra Diresmikan, Wakapolri: Akses Masyarakat Tak Lagi Terhambat

SULTRA - Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo meresmikan 17 jembatan perintis dengan 2 jembatan utama di Desa Sabilambo, Kabupaten Kolaka dan Desa Silui, Kecamatan Ueesi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Dedi memastikan, hadirnya jembatan tersebut aktivitas masyarakat tak lagi terhambat.

“Pembangunan ini adalah wujud nyata kehadiran negara melalui Polri di tengah masyarakat. Kita ingin memastikan akses masyarakat tidak lagi terhambat, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah,” kata Dedi dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Ia menerangkan, jembatan ini diproyeksikan melayani lebih dari ±1.200 kepala keluarga (KK) atau ribuan jiwa, serta menghubungkan lebih dari 9 desa di wilayah Kolaka dan Kolaka Timur.

Dedi menegaskan, pembangunan jembatan perintis ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dalam membangun infrastruktur yang adaptif terhadap kondisi geografis Indonesia.

“Presiden Prabowo menekankan Indonesia memiliki karakter geografis yang penuh potensi sekaligus risiko bencana. Oleh karena itu, kita harus membangun infrastruktur yang tangguh dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah,” ujar Dedi.

Berikut jembatan perintis “Dhira Brata” yang dibangun. Pertama berlokasi di Desa Sabilambo, Kabupaten Kolaka. Ini merupakan jembatan gantung asimetris panjang bentang utama 30 meter dan lebar 1,2 meter.

Jembatan itu memiliki kapasitas beban hingga 1,5 ton dan diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki, sepeda, dan sepeda motor.

Jembatan kedua dibangun di Desa Silui, Kec. Ueesi, Kabupaten Kolaka Timur. Jembatan itu memiliki panjang 30 meter dan lebar 3 meter.

Jembatan ini menghubungkan Desa Silui dengan Desa Konawendepiha serta 8 desa lainnya dengan total ±1.100 KK.