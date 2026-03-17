One Way Tol Cikatama–Brebes Diberlakukan, Jalur Arteri Cirebon Arah Jakarta Padat



CIREBON - Kepadatan arus lalu lintas mulai terjadi di jalur arteri Kota Cirebon pada Selasa (17/3/2026) sore, terutama dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Kondisi ini terjadi seiring diberlakukannya sistem one way dari Tol Cikatama hingga Tol Brebes. Akibatnya, sejumlah kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta dialihkan ke jalur arteri Cirebon.

Kapospam Pemuda Polres Cirebon Kota, Suganda, menjelaskan bahwa peningkatan volume kendaraan ini merupakan dampak dari rekayasa lalu lintas di jalan tol yang membuat sebagian kendaraan beralih ke jalur arteri.

“Kepadatan terjadi terutama dari arah timur ke barat atau dari Jawa Tengah menuju Jakarta. Namun, kondisi masih dapat diatasi dengan pengaturan oleh petugas,” ujar Suganda, Selasa (17/3/2026).

Kepadatan terpantau di sejumlah titik, salah satunya di Jalan Brigjen Darsono yang menjadi jalur utama penghubung menuju Jakarta di wilayah Kota Cirebon.

Menurutnya, penerapan sistem one way di jalan tol berpotensi menimbulkan penumpukan kendaraan di jalur arteri karena keterbatasan akses menuju arah barat.

“Dengan adanya one way, otomatis terjadi penumpukan di jalan arteri, terutama di jalur ini karena menjadi akses utama ke Jakarta,” jelasnya.