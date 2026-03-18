Cerita Pemudik Rela Begadang demi War Tiket Kereta Lebaran

JAKARTA - Perjuangan para pemudik untuk bisa pulang ke kampung halamannya saat momen Lebaran tak selalu berjalan mudah. Demi mendapatkan moda transportasi ke kampung halamannya, beberapa pemudik harus rela begadang agar bisa mendapatkan tiket kereta.

Hal tersebut dialami Aeni (21), pemudik tujuan Semarang, Jawa Tengah. Ia rela begadang dan standby tengah malam demi bisa mendapatkan tiket sesuai jadwal yang dia tentukan.

Tak sendiri, Aeni bersama 10 rekan sekantor kompak berburu tiket agar bisa pulang bersama.

"Iya, kalau kita waktu itu nge-war, bareng-bareng di kantor buat pulang bareng. Sama teman-teman sekantor, itu kurang lebih 10 orang," ucap Aeni di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

Rekannya, Trisiana (23) yang juga ikut war tiket Lebaran, menceritakan proses pemesanan tiket sering terkendala karena aplikasi yang antre dan sempat lag.