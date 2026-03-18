Tabrakan Bus dan Mobil Pikap di Tol Pejagan–Pemalang, 1 Orang Tewas dan 33 Luka-Luka

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |10:22 WIB
JAKARTA – Kecelakaan melibatkan bus antarkota dan mobil pikap terjadi di Tol Pejagan–Pemalang KM 259+300 A, Desa Banjaratma, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Satu orang penumpang bus dilaporkan tewas dan 33 orang lainnya mengalami luka-luka.

“Dari data tercatat satu korban meninggal dunia dan 33 korban lainnya mengalami luka, termasuk pengemudi pikap dan sejumlah penumpang bus,” kata Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, dalam keterangannya, Rabu (18/3/2026).

Lilik menyebutkan, kejadian itu terjadi pada Selasa (17/3/2026) pukul 21.39 WIB. Adapun identitas korban yang tewas yakni STM (60).

Dari hasil olah TKP awal, kata dia, kecelakaan berawal saat Bus Mercedes-Benz PO Zentrum bernomor polisi K-7603-OF yang dikemudikan W (32) melaju dari arah barat ke timur dan berupaya mendahului kendaraan lain melalui bahu jalan sebelah kiri.

“Pada saat bersamaan, terdapat mobil Daihatsu pikap bernomor polisi B-9108-BBI yang sedang berhenti di bahu jalan karena mengalami kendala teknis,” ujarnya.

 

