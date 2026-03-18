One Way Nasional Diberlakukan dari Tol Japek Sampai Kalikangkung

JAKARTA - Rekayasa lalu lintas (lalin) atau one way nasional resmi diberlakukan pada siang hari ini, Rabu (18/3/2026), saat arus mudik Lebaran 2026. Satu arah itu berlangsung mulai dari Tol Jakarta-Cikampek (Japek) hingga Kalikangkung, Jawa Tengah (Jateng).

Berdasarkan akun resmi Instagram @korlantaspolri.ntmc, one way nasional berlangsung sejak pukul 13.30 WIB.

Pelaksanaan one way berlangsung mulai dari KM 70 Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 414 Tol Kalikangkung.

Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho sebelumnya berharap rekayasa one way bisa memperlancar arus kendaraan dari arah barat menuju timur melalui Tol Trans Jawa. Sementara untuk arah timur ke barat masih terkendali sehingga belum diterapkan rekayasa lalu.

“Ini akan kami lakukan sehingga dengan rekayasa lalu lintas ini tentunya akan memperlancar arus yang menuju ke Trans Jawa,” ujar Agus.

“Untuk yang menuju ke Jakarta, Cikupa sampai menyeberang ke Merak-Bakauheni sementara masih cukup terkendali sehingga tidak kami lakukan one way untuk mengarah ke Banten,” tuturnya.

Di sisi lain, Agus melaporkan secara umum untuk pelaksanaan Operasi Ketupat sampai saat ini arus mudik masih terkendali, khususnya untuk kondisi Kamseltibcarlantas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas).

(Erha Aprili Ramadhoni)

