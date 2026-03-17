Korlantas Berlakukan One Way Nasional Besok

JAKARTA - Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri) masih memberlakukan one way sepenggal dari KM 70-263 ruas jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali). One way nasional masih dijadwalkan diterapkan pada Rabu (18/3/2026).

"Jadi rekayasa lalu lintas yang pertama one way lokal tersebut hanya dari kilometer 70 sampai kilometer 263," ujar Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho dalam konferensi pers, Selasa (17/3/2026).

Ia menambahkan kebijakan ini masih bersifat tentatif. Artinya, one way nasional bisa saja diberlakukan jika volume arus lalu lintas menuju arah Transjawa meningkat drastis.

"Apakah malam ini akan ada puncak arus? Nanti kami akan koordinasi dengan Jasa Marga manakala ada bangkitan arus kemungkinan akan bisa kita perpanjang untuk one way," tuturnya.

Di lain sisi, Korlantas Polri akan memberlakukan contraflow di ruas Jalan Tol Cikampek KM 55-70 pada malam ini. Hal ini agar ruas jalan tol menuju Transjawa bisa lebih lancar.