Korlantas Berlakukan One Way Nasional Besok

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |23:27 WIB
Korlantas Berlakukan One Way Nasional Besok
Korlantas Berlakukan One Way Nasional Besok
JAKARTA - Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri) masih memberlakukan one way sepenggal dari KM 70-263 ruas jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali). One way nasional masih dijadwalkan diterapkan pada Rabu (18/3/2026).

"Jadi rekayasa lalu lintas yang pertama one way lokal tersebut hanya dari kilometer 70 sampai kilometer 263," ujar Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho dalam konferensi pers, Selasa (17/3/2026).

Ia menambahkan kebijakan ini masih bersifat tentatif. Artinya, one way nasional bisa saja diberlakukan jika volume arus lalu lintas menuju arah Transjawa meningkat drastis.

"Apakah malam ini akan ada puncak arus? Nanti kami akan koordinasi dengan Jasa Marga manakala ada bangkitan arus kemungkinan akan bisa kita perpanjang untuk one way," tuturnya.

Di lain sisi, Korlantas Polri akan memberlakukan contraflow di ruas Jalan Tol Cikampek KM 55-70 pada malam ini. Hal ini agar ruas jalan tol menuju Transjawa bisa lebih lancar.

Berita Terkait
Puncak Arus Mudik 2026 di Pelabuhan Merak, Antrean Kendaraan Meningkat
Kapolda Sumsel Instruksikan Jajarannya Siap Tempur Hadapi Arus Mudik Lebaran
One Way Diberlakukan, Arus Mudik di Tol Cipali Melonjak
Ibu Hamil Mudik Naik Motor dari Tangerang  ke Cilacap, Tempuh 17 Jam Bersama Suami dan Anak
Puncak Arus Mudik Diprediksi 18 Maret, Polri Bakal Terapkan One Way Nasional
Korlantas Polri: 72 Persen Pemudik Belum Tinggalkan Jakarta
